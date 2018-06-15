Россельхознадзор с 14 июня ввел временный запрет на ввоз животных из Армении

Россельхознадзор с 14 июня ввел временные ограничения на ввоз животных из Армении в целях защиты от заноса особо опасных заболеваний. Это следует из материалов российского ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В частности, запрет касается всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий и гидробионтов.

При этом не запрещается ввоз животных личного пользования, собак, кошек, хорьков, норок, а также попугаев и канареек, но при этом в количестве не более двух штук.