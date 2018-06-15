Геворг Костанян отказался от поста представителя Армении в ЕСПЧ

Депутат от фракции Республиканской партии Армении Геворг Костанян подал в отставку с поста представителя Армении в Европейском суде по правам человека. В беседе с «Арменпресс» он подчеркнул, что заявление об отставке он подал еще 3 дня назад.

Депутат от фракции Республиканской партии Армении Геворг Костанян напомнил, что представительство Армении в ЕСПЧ было основано в 2004 г, и с тех пор Костанян был представителем правительства Армении в ЕСПЧ. По оценке Геворга Костаняна, за прошедший период общими усилиями проделана колоссальная работа в сфере защиты прав человека в целом и в направлении широкого применения Европейской Конвенции по правам человека в частности.

В 2002-2017 гг. ЕСПЧ рассмотрел 3.416 производств в отношении Армении. 1.518 ЕСПЧ счел неприемлемыми либо изъял из списка дел. По положению на 14 июня 2018 г в отношении Армении принято 93 приговора по 88 производствам. По 4 производствам ЕСПЧ принял по 2 решения. По 1 производству решение палаты было пересмотрено Большой палатой. По 84 производствам ЕСПЧ зафиксировал нарушения, по 4 не нашел существенных нарушений. Было представлено требование о возмещении 23 млн евро, из них удовлетворены требования на сумму 1.158.290 евро, или 5% общего требования. «В апреле-мае 2018 г после событий в Армении и смены правительства естественным образом могли поменяться позиции Армении в ЕСПЧ. В этих условиях я считаю нецелесообразным свое дальнейшее присутствие в ЕСПЧ. Считаю, что новые власти должны иметь возможность свободно представлять свою позицию по расследуемым ЕСПЧ делам и не быть скованными представленной ранее позицией», - заявил Геворк Костанян.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.