Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО со спорных островов в Южно- Китайском море

Вьетнам требует от Китая немедленно вывести все военное оборудование, размещенное им на Парасельских островах в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря), и прекратить любые односторонние действия в отношении этих территорий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Выступление дипломата стало реакцией на репортаж телекомпании CNN, которая ранее на этой неделе сообщила со ссылкой на анализ спутниковых фотографий, что комплексы ПВО Китая появились на спорном острове Вуди, входящем в состав Парасельских островов.

"Размещение Китаем средств ПВО на островах Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями. Такие шаги Китая способствуют усилению напряженности и создают угрозу свободе судоходства и авиации в районе Восточного моря", - указала представитель внешнеполитического ведомства СРВ.