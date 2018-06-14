Хранящиеся в Стамбуле архивные документы о Геноциде армян зашифрованы: Акчам

Известный турецкий историк Танер Акчам считает, что Турция будет продолжать отрицать Геноцид армян, но для этого должна найти другой, а не ставить под сомнение истинность существующих документов. Как сообщает Арменпресс, Акчам выразил такое мнение в ходе своего выступления в Ереване.

“Я провел около 6-7 месяцев в османских архивах. Все документы были заполнены шифрами. Много слов - изгнание, мой брат, армяне и т.д. были зашифрованы. Однако Османская империя каждый год меняла систему кодирования. То, что я обнаружил, было поразительным”, - сказал Танер Акчам.

Этот архив Османской империи можно увидеть в Стамбуле. Акчам заявляет, что эти документы появились в архиве только после 2012 года. Поэтому исследователем было нелегко раскрыть их раньше.

“Они не могут подвергнуть сомнению надежность этих документов. Турция будет продолжать отрицать Геноцид армян, но для этого им нужно найти другой способ”, - заключил Акчам.