СНБ раскрыла случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения, раскрыт случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Республики Армения.

В частности, было выяснено, что гражданин Ирана А.К. 7 июня, въехав на такси в Армению через контрольно-пропускной пункт Мегри, поехал на предварительно обговоренный участок армяно-иранской границы, где пересекший границу с Ираном сообщник передал ему 5 пакетов с наркотиками - около 4 кг опиума и около 6 кг героина 5. Согласно оперативным источникам, общая стоимость наркотиков на «черном рынке» может составить около 920 тысяч долларов США.

Затем А.К. незаконно перевез полученные наркотики в Горис, где он собирался спрятать товар и потом передать его клиенту, но по дороге в город Капан был арестован сотрудниками СНБ.

Продолжая оперативно-розыскную деятельность, сотрудники СНБ арестовали в тот же день гражданина Республики Армения, прибывшего в указанное место, чтобы взять вышеупомянутый наркотик.

В Следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 267.1 (незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах) и пунктом 2 части 3 статьи 266 (незаконный оборот наркотических средств в целях сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Республики Армения.

Обоим задержанным гражданам предъявлено обвинение. Ведется следствие, предпринимаются меры для обнаружения возможных других участников преступной группы.