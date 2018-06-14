Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь

СНБ раскрыла случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах


В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения, раскрыт случай контрабанды и незаконного оборота наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Службы национальной безопасности Республики Армения.

В частности, было выяснено, что гражданин Ирана А.К. 7 июня, въехав на такси в Армению через контрольно-пропускной пункт Мегри, поехал на предварительно обговоренный участок армяно-иранской границы, где пересекший границу с Ираном сообщник передал ему 5 пакетов с наркотиками - около 4 кг опиума и около 6 кг героина 5. Согласно оперативным источникам, общая стоимость наркотиков на «черном рынке» может составить около 920 тысяч долларов США.

Затем А.К. незаконно перевез полученные наркотики в Горис, где он собирался спрятать товар и потом передать его клиенту, но по дороге в город Капан был арестован сотрудниками СНБ.

Продолжая оперативно-розыскную деятельность, сотрудники СНБ арестовали в тот же день гражданина Республики Армения, прибывшего в указанное место, чтобы взять вышеупомянутый наркотик.

В Следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 267.1 (незаконный оборот наркотических средств в особо крупных размерах) и пунктом 2 части 3 статьи 266 (незаконный оборот наркотических средств в целях сбыта в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Республики Армения.

Обоим задержанным гражданам предъявлено обвинение. Ведется следствие, предпринимаются меры для обнаружения возможных других участников преступной группы.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации