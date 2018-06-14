«Заглянувшие» на телешоу Гарри и Меган Маркл испугали зрителей стеклянным взглядом

Британские телезрители заметили принца Гарри и Меган Маркл в трансляции финала шоу талантов Britain’s Got Talent. Посетители, поразительно напоминающие членов монаршей семьи, привлекли всеобщее внимание неестественностью мимики и жестов. Пользователи сети решили, что их заменили киборгами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Фрагмент телепередачи появился в YouTube и набрал более 120 тысяч просмотров за несколько дней. В комментариях пользователи предполагали, что с молодоженами что-то случилось.

«Они что-то с ней сделали», — беспокоились зрители. «Лицо принца Гарри тоже не двигается. Никто не двигается! Посмотрите на людей сзади. Что происходит?!» — вторили им остальные. Особенно зрителей напугали «стеклянные» взгляды знаменитостей.

Позднее издание Metro пояснило, что безжизненность четы была оправданной: вместо настоящих Гарри и Меган Маркл шоу посетили восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Таким образом новые экспонаты дебютировали на публике.