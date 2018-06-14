Президенту Грузии непонятна отставка премьера

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили счел непонятной внезапную отставку премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, с которым ему было комфортно работать, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Квирикашвили покинул кресло главы правительства в среду. Свое решение он обосновал разногласиями с соратниками по правящей партии, в том числе с председателем Бидзиной Иванишвили, по фундаментальным вопросам. По его словам, речь идет о проведенной правительством под его начальством экономической политике.

"Вчера господин премьер (Квирикашвили — ред.) ушел с поста и сказал, что должен дать председателю партии, то есть Бидзине Иванивили, возможность укомплектовать новое правительство. Я считают, что эти процессы должны быть намного понятны, прогнозируемы и осознаны обществом. Считаю, что для общества должно быть понятно, почему с постов внезапно уходят премьер-министры, которые являются успешными", — сказал Маргвелашвили.

Помимо Квирикашвили, президент имел в виду Ираклия Гарибашвили, который был премьер-министром Грузии с ноября 2013 года по декабрь 2015 года.

"Считаю, что должен закончиться этот какой-то маскарадный период, когда внезапно избираются премьер-министры, при том для общества, в том числе для наших иностранных партнеров, непонятно, по какому принципу", — сказал Маргвелашвили на 15-й международной конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми.

По мнению президента, было бы лучше, если бы премьер-министром вновь стал Иванишвили.

"Если мы говорим о европейском выборе и европейском государстве, я вам легко скажу, что там премьер-министры являются лидерами правящих партий. И, соответственно, Бидзина Иванишвили, как лидер правящей партии, должен стать премьер-министром ", — добавил Маргвелашвили.

Маргвелашвили положительно оценил деятельность Квирикашвили на посту премьера, отметив, что он был человеком, с которым комфортно было работать.





