Китайский спутник-ретранслятор вышел на точку L2 на обратной стороне Луны

Китайский спутник-ретранслятор "Цюэцяо" ("Сорочий мост") в четверг успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Национального космического управления Китая.

Спутник-ретранслятор "Цюэцяо" для лунной миссии "Чанъэ-4" был запущен 21 мая космодрома "Сичан" на юго-западе Китая.

Пуск исследовательского аппарата "Чанъэ-4", который должен совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны, запланирован на вторую половину этого года. Прямая связь с обратной стороной Луны невозможна, поэтому спутник-ретранслятор "Цюэцяо" будет отвечать за передачу сигналов между Землей и аппаратом "Чанъэ-4".