«Мечтаю иметь трактор»: Генрих Мхитарян

В эти дни в Москве находятся ряд звезд футбола, которые не участвуют в ограх ЧМ-2018, среди них – капитан сборной Армении, полузащитник лондондского «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Как передает «Арменпресс», Генрих Мхитарян ответил на следующие вопросы сайта Sports.ru.

- Вы знаете шесть языков: русский, армянский, французский, немецкий, английский и португальский. Подскажите людям, как это сделать?

– Секрета нет. Была возможность жить во Франции – выучил французский. Был в Бразилии – выучил португальский. Играл в Германии – выучил немецкий. Все просто – общаюсь, спрашиваю, читаю книги.

- В 14 лет вы четыре месяца стажировались в «Сан-Паулу». Что вас удивило больше всего?

– Бразильская культура жизни, все было очень новым. Все знают бразильскую еду: чураско, рис, фасоль, бананы. В Армении такого нет – там только шашлыки на шампуре.

- Расскажите веселую историю про Юргена Клоппа.

– В «Боруссии» тренировали завершение моментов, и он говорит: «Если забьешь 6-7 голов, я плачу тебе 50 евро; если нет – платишь ты». Я проиграл спор, но через два дня у нас была игра против «Франкфурта», мы победили 2:1, я забил два гола. Клопп обнял меня после победы и сказал: «Я очень благодарен тебе и очень доволен» – «Тогда давай назад мои 50». Ему пришлось вернуть.

- Ереван – лучший город земли?

– Для меня – самый лучший. Там живут мои друзья, родственники, семья. Этот город придает мне много сил.

– Три главных места в Армении, куда надо ехать?

– Самое первое – Хор Вирап, это монастырь рядом с горой Арарат.

- Есть песня, которую вы слушаете, когда вам плохо?

– Такой нет. Когда мне плохо, я не слушаю песни – просто думаю.

– Вам нравится System Of A Down?

– Я не большой фанат рока, но так как солист группы Серж Танкян – мой земляк, то он мне очень нравится. К сожалению, мы с ним пока не встречались.

- Главный совет, который дал вам отец (Гамлет Мхитарян – играл за «Арарат» и французский «Валанс», умер в 33 года из-за опухоли мозга)?

– Думаю, он не успел дать мне какой-то совет, потому что мне было семь лет, когда его не стало. К сожалению, в этом возрасте я не мог ничего понять. Поэтому не припомню.

– Лучшее блюдо в исполнении вашей мамы?

– Нет единственного лучшего блюда, но все же – свинина в соусе рокфор.

- Опишите ваш дом в Лондоне.

– Трехкомнатная квартира в спокойном районе, ничего особенного. Главное – чувствовать там себя комфортно, чтобы все время было притяжение – идти домой.

– Когда вы в последний раз убирались у себя в комнате?

– Два дня назад.

– Почему так получилось?

– Потому что это моя комната, мне самому нужно в ней разбираться.

– У вас дома есть роскошь?

– Я сам.

– А кроме вас?

– У меня такого нет.

- Где вы покупаете одежду?

– Последний раз покупал в Мюнхене. Сборы в Австрии, мы играли два товарищеских матча, после первого нам дали свободный день, и мы всей командой поехали в Мюнхен. Там я и купил.

– Какие бренды вы любите?

– Таких не существует. Нельзя сказать, что я пользуюсь конкретными брендами. Самое главное, чтобы мне нравились майка, джинсы или что-то такое.

– Какую одежду вы носите?

– Брендовую, но простую.

- Расскажите историю про Ибрагимовича, которую не знает никто.

– Однажды я спросил у него: «Когда будешь свободен, чтобы пойти поужинать?» – «Давай сегодня сразу после тренировки» – «Выбери место, я забронирую столик». «Я не очень разбираюсь в центре Манчестера, так что все это на тебе», – ответил Ибра. Тогда мы пошли в армянский ресторан, Златан ел шашлык. А через два дня мы играли против «Сент-Этьена» в Лиге Европы – он сделал хет-трик.

- Когда вы последний раз катались на метро?

– На метро? Вау! Наверное, лет 15 назад в Ереване.

– Когда вы играли за «Шахтер», на чем ездили по Донецку?

– У меня был клубный Hyundai, я был очень доволен.

– На чем ездите сейчас?

– На Mercedes серии GLA – это моя ежедневная машина.

– Машина, о которой мечтаете?

– Трактор. Это самая хорошая машина. Шутка. На самом деле машина, о которой я мечтаю, у меня уже есть – это Lamborghini Aventador.

- У вас есть чатик с игроками «Арсенала»?

– Да, в WhatsApp.

– Там весело?

– Самая прикольная шутка была от Александра Ляказетта, когда он не попал на чемпионат мира. Что именно – уже секрет.

- Какая у вас мечта?

– У меня их очень много. И с каждым разом, когда я достигаю одной мечты, у меня возрождается другая. Я никогда не останавливаюсь на том, чего уже достиг.

Самая первая мечта – быть хорошим человеком. Вторая – семья и дети. Остальное придет само собой.