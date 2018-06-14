Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил храмовый комплекс ААЦ в Москве.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Москвы, его встретили предводитель российской епархии ААЦ архиепископ Эзрас Нерсисян. В его сопровождении премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил кафедральный собор Святого богоявления, где они зажгли свечи.

Состоялся молебен под руководством архиепископа Эзраса Нерсисяна, посвященный благоденствию Армении. Затем премьер-министр Армении Никол Пашинян осмотрел музей Тапана, где выставлены экспонаты из коллекции ААЦ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил также лицей имени Григора Нарекаци, который начнет действовать с сентября. Лицей предназначен не только для армян, но и для представителей иных национальностей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в России с 13-го июня в Москве с рабочим визитом, уже встречался с президентом РФ Путиным, затем вместе с супругой Анной Акопян присутствовал на гала-концерте, посвященном Чемпионату мира по футболу и состоявшемся на Красной площади в Москве. 14-го июня он будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе Лужники.