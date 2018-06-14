Национальное Собрание Армении утвердило годовой отчет по бюджету 2017 года

Национальное Собрание Армении 14 июня утвердило годовой отчет по бюджету 2017 года.

Как передает «Арменпресс», Национальное Собрание Армении приняло отчет об исполнении государственного бюджета 2017 года - 64 голосами «за» и 23 – «против», который был обсужден на вчерашнем заседании.

Отметим, что экономический рост в Армении в 2017 году составил 7,5%, хотя прогнозировались 3,2%. Этот показатель в два раза превышает зарегистрированный рост как мировой экономики, так и стран Евразийского экономического союза.

Доходы бюджета 2017 года были запланированы на уровне 1 трлн 210 млрд драмов, однако после уточнения эта сумма была скорректирована до 1 трлн 320,9 млрд драмов. Фактические доходы составили 1 трлн 238 млрд драмов.

Расходы составили 1 трлн 360 млрд драмов, после уточнения эта сумма была скорректирована до 1 трлн 561 млрд драмов. Фактические расходы составили 1 трлн 505 млрд драмов.

Средний уровень инфляции в 2017 году составил 1%, ежемесячная средняя зарплата – 195 тыс. драмов. Безработица уменьшилась на 0,2% и составила 17,8%. Внешний товарооборот, в сравнении с предыдущим годом, увеличился на 26,9% и составил 6,4 млрд. долларов.

Исчерпав повестку дня, парламент завершил работу внеочередных заседаний.По распоряжению Председателя НС А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции РА и ст.41 “Регламента НС”, по инициативе Правительства РА 19 июня, в 11:00 часов, созывается внеочередное заседание НС – по повестке дня инициатора.