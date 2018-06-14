Трамп объяснил необходимость России в G7

Значительная часть дискуссии на саммите «Большой семерки» в Канаде была посвящена России, поэтому было бы лучше вернуться к формату с участием Москвы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, если бы президент России Владимир Путин находился на саммите, он попросил бы его сделать то, что лучше для мира. «Мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», — сказал Трамп.

Президент США возложил ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.