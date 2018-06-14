Сурен Багратуни – о высоком уровне хачатуряновского конкурса и о непреодолении армянскими музыкантами конкурсного тура

Председатель жюри 14-го Международного музыкального конкурса имени Арама Хачатуряна, известный виолончелист Сурен Багратуни сожалеет о том, что армянским музыкантам не удалось преодолеть барьер конкурсного тура.

В беседе с «Арменпресс» он сказал, что, несмотря на то, что армянские музыканты выступали хорошо, они уступали тем иностранцам, которым удалось преодолеть барьер конкурсного тура.

«В этом году следует отметить высокий уровень хачатуряновского конкурса, и это не только мое мнение. Были очень интересные исполнения. Очень важна популяризация армянской музыки во всем мире. Армянские музыканты выступали хорошо, однако они уступали тем иностранцам, которым удалось преодолеть барьер конкурсного тура. Думаю, в следующий раз у них получится»,- сказал Сурен Багратуни.

Как сообщалось ранее, в Ереване в 14-й раз проводится Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна, целью которого является популяризация творчества великого композитора.

В этом году конкурс состоится с 6-го по 14-е июня, он соберет в Армении 16 виолончелистов из 9 стран. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала директор фонда «Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна» Анна Тер-Овакимян.

«Особенностью конкурса этого года является то, что в этом году отмечается 115-летие Арама Хачатуряна. Это для нас большой праздник, поскольку имя Арама Хачатуряна представляет во всем мире Армению, которая благодаря этому воспринимается как страна великой культуры»,- сказала она.

По ее словам, каждый раз конкурс проводится по определенной специальности, в этом году – это виолончель. Арам Хачатурян начал свою музыкальную карьеру с игры на этом инструменте. В конкурсе примут участие 16 виолончелистов из 9 стран – Армении, РФ, Дании, Норвегии и пр.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна с 2013 года входит в Федерацию Международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions), что регламентируется строгими критериями.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна пройдет в 3 тура, в программе – сольное исполнение сонаты-фантазии для виолончели и – по выбору, Концерт для виолончели или Концерт-рапсодия.

Председатель жюри – Сурен Багратуни, почетный председатель – Кшиштоф Пендерецкий.

Первый приз установлен в размере 15 000 долларов, 2-й - 10 000 долларов, 3-й - 5 000 долларов, предусмотрено также несколько специальных призов.

Роза Григорян