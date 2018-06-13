Президент РФ отметил важность роста торгового оборота с Арменией

Россия уверенно сохраняет лидирующие позиции в торговом обороте с Арменией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве.

“Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы. Прежде всего хочу отметить, что Россия уверенно занимает лидирующую позицию в торговом обороте с Арменией. В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился более чем на 30%, в этом году рост продолжается”, - сказал президент России.

Он подчеркнул, что в основном это связано с поставкой армянской сельскохозяйственной продукции на российский рынок. По словам президента России, положительное влияние оказывает также членство Армении в ЕАЭС. “Надеюсь, мы продолжим продвижение в этом направлении”, - сказал Путин.