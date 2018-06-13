Азиатские индексы - 13-06-18
ТОКИО, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 июня на азиатских фондовых биржах:Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 22966.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 1800.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.97% и составил 3049.80 пункта, а HANG SENG снизился на 1.22% и составил 30725.15 пункта.
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