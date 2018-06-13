Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов

Старушка из Великобритании собиралась выкинуть коробку со старыми монетами с чердака, но в последний момент решила сдать их оценщику, который обнаружил, что одна из них стоит 100 тысяч фунтов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Попросившая скрыть свое имя 69-летняя женщина из города Кингстон-апон-Халл из региона Йоркшир и Хамбер на востоке страны унаследовала редкую монету от деда. Сначала она хотела выбросить ее, но после уговоров внуков решила бесплатно оценить ее стоимость на сайте по продаже антиквариата вместе с другими находками: серебряным чайным сервизом и бижутерией.

Эксперты сайта объяснили ей, что монету вычеканили в 1644 году при правлении Карла I, и, так как она сохранилась в очень хорошем состоянии, ее собираются выставить на аукцион. За нумизматическую редкость планируют выручить больше 100 тысяч фунтов.

Старушка собирается потратить деньги на круиз, а также помочь беременной внучке взять ипотеку.