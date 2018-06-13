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Футбольный матч между школьниками и слонами состоялся в Таиланде


В Таиланде состоялся футбольный матч между школьниками и слонами, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.  

Все "игроки" были раскрашены в цвета сборных чемпионата мира-2018. Футбольный матч стал частью кампании против азартных игр.




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