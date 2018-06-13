Россия устранила препятствие для поставок в Армению древесины и необработанных лесоматериалов через пункт пропуска Верхний Ларс

С 8 июня возобновлена возможность вывоза древесины и необработанных лесоматериалов товарных позиций 4401, 4403, 4404, 4406 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности из Российской Федерации в Республику Армения через многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс (МАПП Верхний Ларс). Соответствующее постановление принято Правительством России. Вывоз был временно приостановлен с 31 декабря 2017 года, так как специальная норма, которая была установлена российским законодательством, утратила силу, передает Арменпресс.

Такой шаг Российской Федерации, направленный на обеспечение свободного движения товаров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подтверждает намерение страны следовать евразийским договоренностям.

МАПП Верхний Ларс является основным автомобильным пропускным пунктом между Россией и Арменией.

Впервые ограничение по перемещению лесоматериалов было снято Российской Федерацией в январе 2017 года. Тогда российские и армянские предприниматели получили возможность с 7 января по 31 декабря 2017 года отправлять в Армению древесину и необработанные лесоматериалы автомобильным транспортом непосредственно через МАПП Верхний Ларс. Новая норма предоставляет такую возможность на бессрочной основе.

Поставки лесоматериалов из России имеют важное значение для Армении, прежде всего, для реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как установка кабельных линий электропередач, строительство метрополитена и железных дорог. Кроме того, принятая мера способствует развитию торговых отношений всех стран Союза.