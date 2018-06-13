Елизавета Даниэлян не была избрана судьей Конституционного суда Армении

Национальное собрание Армении на заседании 13-го июня вновь не смогло избрать нового члена Конституционного суда Армении.

Как передает «Арменпресс», председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян сообщил, что при минимально необходимых 63 голосах за кандидатуру Даниэлян проголосовало 36 депутатов, против - 17. Один бюллетень был признан недействительным. Таким образом, в голосовании приняло участие 54 депутата из 105.

Ранее парламент Армении во время выборов 4 мая не смог избрать на эту должность Эмиля Бабаяна. Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян представил, из 105 депутатов парламента в выборах приняло участие 54, из них за кандидатуру Эмиля Бабаяна проголосовал 51 депутат, трое – против.

Согласно Конституции Армении, судей Конституционного суда избирает Национальное собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов сроком на двенадцать лет. КС состоит из девяти судей, трое из которых избираются по предложению президента Республики, трое - правительства, трое — по предложению Общего собрания судей. Судьи пребывают в должности до исполнения семидесяти лет.

Новым кандидатом на должность судьи в Конституционном суде являлась Елизавета Даниэлян.



Елизавета Даниэлян родилась 24-го апреля 1964 года в Ереване, в 1981 году окончила среднюю школу им. А. Блока в Ереване. В 1981-1987 гг. училась и окончила юридический факультет Ереванского государственного университета по специальности “Правоведение”.



С 15- го января 2009 года по настоящее время работает судьей уголовной палаты Кассационного суда Республики Армения. Указом Президента Республики Армения от 3-го сентября 2011 года была награждена медалью Мхитара Гоша. С 2004 года по настоящее время в качестве преподавателя-почасовика преподает на юридическом факультете Российско-Армянского (Славянского) университета.

Блоки «Царукян» и «Елк» не приняли участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда. По порядку ведения заседания выступил депутат от блока «Елк» Эдмон Марукян. Он сказал, что блок «Елк» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда.

«С учетом вопросов и ответов вчерашнего дня с кандидатом, с учетом озабоченности гражданского общества, блок «Елк» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда. Надеемся, что судья избрана не будет»,- сказал Марукян.

По порядку ведения заседания выступила депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян. Она также заявила, что блок «Царукян» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда, поскольку ответы кандидата на заданные ей вопросы были неубедительными.

Как сообщалось ранее, в Национальном собрании Армении 12 июня обсуждался вопрос избрания судьи Конституционного суда.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сообщил о том, что на вакантное место судьи КС предложена кандидатура судьи Уголовной палаты Кассационного суда Армении Елизаветы Даниэлян, выдвинутая Общим собранием судей. Кандидатуру Даниелян представил и.о. председателя Кассационного суда Армении Ерванд Хундкарян. По его словам, 18 мая в Кассационном суде было созвано Общее собрание судей, в котором могут принимать участие все судьи. Были получены заявки относительно двух кандидатур – Армана Диланяна и Елизаветы Даниэлян. На Общем собрании судей, в котором приняли участие 175 человек, новых кандидатур не было выдвинуто. Кандидаты выступили с речами, после чего состоялось тайное голосование. В результате голосования «за» Елизавету Даниэлян проголосовали 88, а Армана Диланяна – 87 человек. Таким образом, была избрана Елизавета Даниэлян.

Кандидат Елизавета Даниэлян подчеркнула, что для нее большая честь – выступать с трибуны Национального Собрания Армении в качестве кандидата на пост судьи Конституционного суда. Она поблагодарила за оказанное высокое доверие.

В общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 16 вопросов, В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении.