Блоки «Царукян» и «Елк» не примут участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда. В Национальном собрании Армении стартует голосование по кандидатуре судьи Конституционного суда Армении. Как передает «Арменпресс», голосование по кандидатуре судьи Конституционного суда Армении продлится до 11:40.

По порядку ведения заседания выступил депутат от блока «Елк» Эдмон Марукян. Он сказал, что блок «Елк» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда.

«С учетом вопросов и ответов вчерашнего дня с кандидатом, с учетом озабоченности гражданского общества, блок «Елк» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда. Надеемся, что судья избрана не будет»,- сказал Марукян.

По порядку ведения заседания выступила депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян. Она также заявила, что блок «Царукян» не примет участия в голосовании по кандидатуре судьи Конституционного суда, поскольку ответы кандидата на заданные ей вопросы были неубедительными.

Как сообщалось ранее, в Национальном собрании Армении 12 июня обсуждался вопрос избрания судьи Конституционного суда.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сообщил о том, что на вакантное место судьи КС предложена кандидатура судьи Уголовной палаты Кассационного суда Армении Елизаветы Даниэлян, выдвинутая Общим собранием судей. Кандидатуру Даниелян представил и.о. председателя Кассационного суда Армении Ерванд Хундкарян. По его словам, 18 мая в Кассационном суде было созвано Общее собрание судей, в котором могут принимать участие все судьи. Были получены заявки относительно двух кандидатур – Армана Диланяна и Елизаветы Даниэлян. На Общем собрании судей, в котором приняли участие 175 человек, новых кандидатур не было выдвинуто. Кандидаты выступили с речами, после чего состоялось тайное голосование. В результате голосования «за» Елизавету Даниэлян проголосовали 88, а Армана Диланяна – 87 человек. Таким образом, была избрана Елизавета Даниэлян.

Кандидат Елизавета Даниэлян подчеркнула, что для нее большая честь – выступать с трибуны Национального Собрания Армении в качестве кандидата на пост судьи Конституционного суда. Она поблагодарила за оказанное высокое доверие.

В общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 16 вопросов, В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении.