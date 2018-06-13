Спасатели продолжают розыски пропавшего 14-летнего подростка
Спасатели продолжают розыски пропавшего 14-летнего подростка Айка Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Поиски продолжаются уже шестой день. Айк Арутюнян 2004 года рождения, проживающий в селе Айнтап Армавирской области Армении, пропал без вести 8-го июня. К поискам подключились силы полиции, позже – спасатели, а потом в соцсетях был брошен клич, и на помощь стали отправляться группы добровольцев.
Как сообщает МЧС Армении, накануне поиски завершились безрезультатно. С утра среды сотрудники Вагаршапатского и Аштаракского отделений полиции ведут патрулирование.
Работы велись в общинах Арагац, Айгешат, Дохс, Агавнатун, Ферик, Цахкунк, Гехакерт, Цахкаландж, Айтах, Аршалуйс, Лернамердз, Амберд Армавирской области.
В поисках принимали участие 21 спасатель, 8 сотрудников полиции, пятеро жителей села Воскеат, около 60-ти добровольцев и около 20-ти жителей указанных сел.
Накануне силы спасателей по просьбе полиции вновь были привлечены к поискам, ведя работы в труднодоступных местностях. По положению на 21:18 вторника работы велись в общине Лернамердз.
Пользователи соцсетей сформировали многочисленные добровольческие группы и самостоятельно ведут поиски подростка.
Пользователи в своих записях отмечают, что ребенок страдает аутизмом, не разговаривает и ушел из дома босиком.