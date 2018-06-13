Спасатели продолжают розыски пропавшего 14-летнего подростка Айка Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Поиски продолжаются уже шестой день. Айк Арутюнян 2004 года рождения, проживающий в селе Айнтап Армавирской области Армении, пропал без вести 8-го июня. К поискам подключились силы полиции, позже – спасатели, а потом в соцсетях был брошен клич, и на помощь стали отправляться группы добровольцев.



Как сообщает МЧС Армении, накануне поиски завершились безрезультатно. С утра среды сотрудники Вагаршапатского и Аштаракского отделений полиции ведут патрулирование.



Работы велись в общинах Арагац, Айгешат, Дохс, Агавнатун, Ферик, Цахкунк, Гехакерт, Цахкаландж, Айтах, Аршалуйс, Лернамердз, Амберд Армавирской области.



В поисках принимали участие 21 спасатель, 8 сотрудников полиции, пятеро жителей села Воскеат, около 60-ти добровольцев и около 20-ти жителей указанных сел.

По сведениям МЧС и полиции, Айк 8-го июня около 17:00 вышел из дома и не вернулся. Сперва в полиции сообщили, что необходимости в подключении сил спасателей нет, однако после полуночи к поискам присоединились два боевых расчета спасателей, которые вплоть до рассвета работали в ереванском квартале Норагавит и близ села Айнтап.Накануне силы спасателей по просьбе полиции вновь были привлечены к поискам, ведя работы в труднодоступных местностях. По положению на 21:18 вторника работы велись в общине Лернамердз.Пользователи соцсетей сформировали многочисленные добровольческие группы и самостоятельно ведут поиски подростка.Пользователи в своих записях отмечают, что ребенок страдает аутизмом, не разговаривает и ушел из дома босиком.