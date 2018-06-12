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Бывший сотрудник “Арменпресс” Армен Казарян назначен начальником миграционной службы


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Армен Казарян назначен начальником миграционной службы министерства территориального управления и развития Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьера размещено на сайте правительства e-gov.am.

Отметим, что Казарян является кандидатом наук, владеет армянским, русским, английским, французским и польским языками. Много лет Армен Казарян работал в ИА “Арменпресс”.

Редколлегия “Арменпресс” поздравляет бывшего коллегу с назначением.




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