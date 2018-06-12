Заместители секретаря Совета безопасности Республики Арцах освобождены от занимаемых должностей
Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы, согласно которым советник президента Республики Арцах Армен Исагулов, заместители секретаря Совета безопасности Виктор Кочарян и Роберт Шаферян освобождены от занимаемых должностей согласно их собственным заявлениям. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
- 19:37 Футбольный клуб “Пюник” возглавил известный российский тренер Андрей Талалаев
- 19:04 Мане Тандилян подала в отставку
- 19:01 На разных участках линии соприкосновения наблюдаются активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника.
- 18:47 Президент Армении принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития
- 18:40 Президент Республики Арцах принял родственников Национального Героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна
- 18:37 Министр иностранных дел Армении принял польских парламентариев
- 18:35 Председатель Национального Собрания Армении посетил посольство РФ
- 18:18 Компания “Лидиан Армения” опровергает слухи об иске против Армении на 2 млрд долларов
- 18:10 Предстоящие на 13 июня мероприятия
- 18:04 Лидеры США и КНДР договорились обменяться официальными визитами
- 18:02 Volkswagen ждет начала коммерческой эксплуатации беспилотных авто через 5 лет
- 17:42 Бывший сотрудник “Арменпресс” Армен Казарян назначен начальником миграционной службы
- 17:38 ЕК предложила выделить 35 миллиардов евро на миграционную политику
- 17:33 Президент Армении обсудил с послом Франции предстоящий государственный визит Макрона в Ереван
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-06-18
- 17:31 Азиатские индексы - 12-06-18
- 17:29 Заместители секретаря Совета безопасности Республики Арцах освобождены от занимаемых должностей
- 17:22 Председатель НС Армении принял посла США
- 17:19 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов
- 17:14 Министр обороны Армении принял посла Казахстана
- 17:14 Москва приветствует переговоры Трампа и Ким Чен Ына
- 16:58 В Париже побит рекорд 1960 года по количеству осадков за сутки
- 16:48 Ученые нашли способ облегчить жизнь людям, пережившим инфаркт
- 16:28 Могерини назвала саммит США и КНДР ключевым шагом к денуклеаризации Корейского полуострова
- 16:20 В августе автопилот Tesla станет полностью автономным
- 16:18 Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил руководство РФ с Днем России
- 16:08 Власти французской Корсики заявили о готовности принять у себя судно Aquarius с беженцами
- 15:48 Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул напишет новую историю совместно с Пхеньяном
- 15:40 Лионель Месси и Мохамед Салах стали героями футбольной мозаики
- 15:30 Одной из важнейших миссий ОСС Пашинян считает разоблачение дела 1-го марта
- 15:26 Деннис Родман сравнил Ким Чен Ына с большим ребенком
- 15:19 Гонки на кроватях прошли в Великобритании
- 15:03 CNN: Барак Обама учит возможных кандидатов в президенты США бороться с Трампом
- 14:59 Армен Ашотян: «Обеспечение безопасности Армении превыше внутриполитических развитий»
- 14:55 Затоплены дома и огороды - три региона Грузии пострадали от дождя
13:22, 05.06.2018
Просмотрели 2082 раз Юбилей Арама Хачатуряна ознаменуется балетным фестивалем
12:59, 05.06.2018
Просмотрели 1874 раз Министерство диаспоры Армении откладывает программы «Вернись домой», «Моя Армения» и «Летняя школа»
20:03, 08.06.2018
Просмотрели 1858 раз Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
20:27, 08.06.2018
Просмотрели 1788 раз Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
18:18, 08.06.2018
Просмотрели 1661 раз Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян