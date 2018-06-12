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Заместители секретаря Совета безопасности Республики Арцах освобождены от занимаемых должностей


Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указы, согласно которым советник президента Республики Арцах Армен Исагулов, заместители секретаря Совета безопасности Виктор Кочарян и Роберт Шаферян освобождены от занимаемых должностей согласно их собственным заявлениям. Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.




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