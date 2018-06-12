Председатель НС Армении принял посла США

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 12 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян, приветствуя посла в парламенте, оценил армяно-американское сотрудничество как эффективное. Председатель НС в расширении двусторонних отношений считает важными взаимные визиты и укрепление связей между парламентариями.

Глава законодательной власти, обратившись к внутриполитическим развитиям в Армении, подчеркнул: “Мир стал свидетелем того, что Армения – демократическая страна, приверженная провозглашенным принципам и идеям, ярким доказательством чего является урегулирование проблем мирным и конституционным путем”.

Коснувшись проведения внеочередных парламентских выборов, А.Баблоян отметил: “Необходимо совместными силами разработать и внедрить такие механизмы, чтобы проводимые выборы соответствовали демократическим стандартам и были восприняты обществом”.

Поблагодарив за теплый прием, Ричард Миллс высоко оценил роль председателя НС А.Баблояна в эффективной организации парламентских работ в переходное для Армении время.

Посол подчеркнул важность развязки внутриполитических процессов в Армении силой права, в атмосфере взаимопонимания.

“По новой Конституции Армении Национальное Собрание продолжает играть важную роль, и в этот важный для истории Армении период я готов работать с Вами и с другими руководителями”, - сказал Ричард Миллс.

Собеседники обратились к реформам Избирательного кодекса, предпринимаемым шагам по борьбе с коррупцией, перспективам сотрудничества.