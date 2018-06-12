Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов

Президент Бако Саакян 12 июня провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов. Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, особое внимание было уделено негативным явлениям, озвученным со стороны общественности.

Саакян подчеркнул, что необходимо со всей серьезностью и ответственностью работать в направлении устранения выявленных упущений, строго придерживаясь буквы и духа закона.

Президент Республики Арцах отметил, что следует сделать все необходимое, чтобы в республике была сохранена высокая степень общественной безопасности, назвав это одним из важных достижений страны.