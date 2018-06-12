Москва приветствует переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Москва приветствует проведение переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с проведением американо-северокорейской встречи на высшем уровне в Сингапуре, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" Исходим из того, что нормализация американо-северокорейских отношений, стремление к которой отражено в итоговом совместном заявлении сторон, является неотъемлемой частью комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную", — говорится в комментарии.

Москва продолжит активно поддерживать политико-дипломатический процесс вокруг Корейского полуострова. "Со своей стороны продолжим прилагать активные усилия по поддержанию политико-дипломатического процесса вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении министерства.



