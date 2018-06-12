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Левон Аронян стартует в турнире «Grand Chess Tour»


Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартует в турнире «Grand Chess Tour» . Как передает «Арменпресс», в этом году первый тур    «Grand Chess Tour» пройдет 12-16-го июня в бельгийском городе Левен.

В турнире принимают участие Фабиано Каруана (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Уэсли Со (США), Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения), Виши Ананд (Индия), Александр Грищук (Россия).

Участники сыграют 9 туров быстрых шахмат, 18 туров – блиц. За победу в быстрых шахматах будет присуждаться по 2 очка, за ничью – 1 очко, в блиц-шахматах, соответственно, будут присуждаться по 1 и пол-очка.

12-14-го июня пройдут состязания в номинации быстрых шахмат, 15-16-го июня – блиц-партии.


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