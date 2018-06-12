Шаварш Кочарян считает необходимым участие Арцаха в переговорах по урегулированию карабахского конфликта

Армения не может вести переговоры за Арцах, она может вести переговоры лишь за себя. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, поддерживая в этом вопросе позицию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, подавляющая часть лежащих на переговорном столе вопросов касается Арцаха.

«По крайней мере по двум вопросам Армения не может вести переговоры вместо Арцаха. Первый касается статуса Арцаха, второй вопроса территориальной целостности Арцаха. Но есть и другие вопросы», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

На вопрос, по каким вопросам, в таком случае, Армения может вести переговоры, Кочарян подчеркнул, что не стоит забывать о переговорах ради предотвращения военных действий. «Если нет переговоров, повышается вероятность возобновления военных действий. Потому всегда помните о необходимости предотвращения военных действий. Конечно, Армения должна вести переговоры, но она не может вести переговоры по вопросам, находящимся в ведении властей Арцаха», - сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, если Азербайджан желает видеть прогресс в переговорах, он должен напрямую вести переговоры со Степанакертом, а не притворяться, будто такого сужъекта не существует.

«Ярки примером тому является 3-стороннее соглашение о перемирии 1994 года. Баку начал прямые переговоры со Степанакертом, соглашение бы;о, по сути, готово. Баку предложил Еревану присоединиться, Ереван присоединился, хотя мог и не делать этого»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, сегодня возможности прогресса в переговорах нет именно из-за политики Баку. «Мы можем ожидать реального прогресса в переговорах с того момента, как Баку признает Степанакерт полноценной стороной переговоров»,- сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян.