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В Норатусе град нанес ущерб посевам и плодовым деревьям


В Гегаркуникской области, в Норатусе, выпавший вечером 11-го июня град, длившийся около получаса, нанес ущерб посевам и плодовым деревьям.

Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, по данным руководителя общины Вачика Хачаатряна повреждены приусадебные посевы и пшеничные поля, а также посевы кормовых культур.'  «Сначала градины были величиной с орех, затем – чуть меньше, однако вскоре град снова усилился. Выпавший вечером 11-го июня град, длившийся около получаса, нанес ущерб посевам и плодовым деревьям. Пострадало около 200 гектаров приусадебных посевов, несколько сотен гектаров пшеничных полей, а также посевы кормовых культур»,- рассказал он. Созданная в сельской администрации  комиссия уточняет размеры нанесенного ущерба.

Хосров Хлгатян


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