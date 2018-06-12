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Вагинак Саркисян назначен командиром пограничных войск Службы национальной безопасности


Президент Армении Армен Саркисян подписал 11-го июня указ, которым  Вагинак Саркисян назначен  командиром пограничных войск Службы национальной безопасности. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом Армен Абрамян освобожден от должности командира пограничных войск Службы национальной безопасности. 


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