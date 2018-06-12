Президент Армении Армен Саркисян подписал 11-го июня указ, которым Вагинак Саркисян назначен командиром пограничных войск Службы национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Другим указом Армен Абрамян освобожден от должности командира пограничных войск Службы национальной безопасности.