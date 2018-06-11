Президент Армении направил поздравительное послание президенту Беларуси по случаю 25-летия установления дипломатических отношений

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной для наших стран даты - 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь.

За прошедший четверть вековой период совместными усилиями, опираясь на стремление наших народов выстраивать отношения в русле дружбы и взаимной поддержки, накоплен значительный позитивный опыт межгосударственного сотрудничества в самых различных областях.

Несомненно, что интенсивный политический диалог, практические шаги по раскрытию потенциала армяно-белорусского взаимодействия, наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и дальнейшему расширению связей в гуманитарной сфере в полной мере отвечают долгосрочным интересам развития наших стран.

Убеждён, что еще более тесное взаимодействие Еревана и Минска в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на многосторонних международных площадках, будут и впредь иметь важную роль в динамичном развитии всего комплекса партнёрства наших государств.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, здоровья и успехов, а дружественному народу Беларуси - мира и процветания».