Опрос: только 22% американцев считают, что лидеры США и КНДР договорятся о денуклеаризации

Только 22% американцев считают, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре 12 июня договорятся о денуклеаризации Корейского полуострова. Это показали опубликованные в воскресенье результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу Университета штата Мэриленд исследовательской службой Nielsen, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как полагают 36% респондентов, на переговорах будет достигнут определенный прогресс в урегулировании каких-либо других вопросов, но не денуклеаризации. А 27% выразили убеждение, что саммит завершится провалом.

Отвечая на вопрос, что в первую очередь повлияло на решение Пхеньяна вступить в прямой диалог с Вашингтоном о денуклеаризации, 38% американцев назвали ужесточение политического курса в отношении КНДР, включая экономическое давление и угрозы со стороны администрации Трампа. 29% респондентов высказали предположение, что Ким Чен Ын после проведенных испытаний ядерных устройств и баллистических ракет почувствовал, что у него появился сильный козырь для переговоров. По мнению 31%, на изменение позиции Пхеньяна повлияли международные усилия, такие как санкции, введенные Советом Безопасности ООН, и давление со стороны Китая.

61% американцев высказываются за установление нормальных отношений с КНДР только после того, как Пхеньян лишится своего ядерного оружия. 13% готовы поддержать нормализацию связей с КНДР в случае достижения договоренностей о денуклеаризации, не дожидаясь претворения их в жизнь.

В опросе, проведенном с 1 по 6 июня, приняли участие свыше 1,2 тыс. американцев. Допустимая погрешность не превышает 2,8%.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu