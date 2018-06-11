Меркель не исключила, что поедет в РФ на чемпионат мира по футболу

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу и возможности проведения там политических переговоров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала АRD.

"Может быть. В принципе это не исключено", - сказала Меркель, отметив, что такие поездки могут быть полезными и не нарушают ее принципов. Однако она подчеркнула, что должна учитывать прочие обязательства при принятии решения.

"Я могу использовать свою поездку туда для политических переговоров, какие имели место, например, в Сочи", - отметила Меркель, указав, что "без диалога не найти решение" проблемы.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах РФ.