Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с Дароном Аджемоглу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вице-премьер Тигран Авинян, руководитель аппарата вице-премьера Вараг Сисерян, директор Центра стратегических инициатив Александр Хачатурян, директор инновационоого лаба Эрик Гюлазян провели видеоконференцию с всемирноизвестным экономистом Дароном Аджемоглу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. Обсуждались возможные форматы будущего сотрудничества.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян описал планируемые программы и приоритеты. Дарон Аджемоглу сказал, что сейчас – время для планирования и проведения краткосрочных, среднесрочных и отдаленных институциональных реформ, с векторами, направленными в политику, правосудие, финансовые системы и улучшение инвестиционной среды, что предполагает конкретные действия, которые в определенные сроки дадут видимые результаты.

Дарон Аджемоглу сказал о важности внедрения гибких механизмов институциональных противовесов, что гарантирует исключение порочных явлений прошлого, повышение прозрачности деятельности правительства, что, в свою очередь, позволит обществу постоянно следить за действиями правительства.

Дарон Аджемоглу выразил готовность помочь правительству Армении в вопросах развития демократии, развития и реформ в любом формате.

Собеседники условились и впредь продолжить обсуждения.