Ты пока еще очень молод, можешь накликать беду на свою голову: Эрдоган обратился к премьер-министру Австрии

Президент Турции Эрдоган рассержен решением премьер-министра Австрии Себастьяна Курца закрыть в стране 7 мечетей и изгнать из Австрии некоторых имамов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Выступая в Стамбуле, Эрдоган заявил, что во всем мкире усиливаются гонения мусульман. «Отсюда я призываю Европу, скорее – Австрию, премьер-министра этой страны. Ты пока еще очень молод, тебе необходимо набраться опыта. Помни, что подобным поведением можешь накликать беду на свою голову»,- заявил он.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил в Twitter, что Австрия депортирует до 40 имамов и закроет мечети, нарушающие закон об исламе.

По словам Курца, с 2015 года действует закон об исламе, который дает ведомству по делам религий всеобъемлющую возможность при подозрении на нарушение его положений самостоятельно принимать меры и подключать МВД.

"За три года при моих предшественниках такого не происходило. Сейчас это меняется", — заявил канцлер.

"По причине нарушений закона об исламе мы закрываем мечеть "Серых волков" распускаем арабскую религиозную общину, а также депортируем до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование", — написал канцлер.

"Таким образом, мы решительно и активно противодействуем неправильному развитию и образованию параллельных сообществ и впредь будем действовать таким же образом, если закон об исламе будет нарушаться", — добавил он.

Как сообщает издание Presse, всего планируется закрыть семь мечетей: мечеть "Серых волков" в Вене и мечети под руководством арабской религиозной общины. ATIB уже долгое время подвергается критике, прежде всего из-за подозрений в насаждении турецкого национализма, отмечает издание.

Решение австрийских властей о закрытии ряда мечетей и депортации из страны имамов является проявлением расистской и дискриминационной политики, считает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Закрытие семи мечетей в Австрии и высылка имамов за пределы страны – это результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране. Цель – обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Эта позиция австрийского правительства противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств ", — написал Калын в Twitter.