Президент Армении Армен Саркисян принял участие мероприятии «Аврорс – в честь лауреата 2018 года»

В Ереване в Национальном театре оперы и балеты имени Александра Спендиаряна завершилось заключительное мероприятие премии «Аврора» под названием «Аврора чествует лауреата 2018». Как передает «Арменпресс», в ходе мероприятия выступил президент Армении Армен Саркисян. «Примечательно, что очередное вручение премии «Аврора» происходит в Армении, в то время когда у всего армянства и в особенности у молодежи возросло стремелние к свободе, свету и мечту.

Очень ценнно, что люди инвестируют в гуманизм. Вспомним, что и к нам отнеслись подобным образом 100 лет назад в разных уголках земли, предоставляя помощь и убежище выжившим после Геноцида армянам. Сегодня мы стремимся вернуть то, что получили более 100 лет назад.

Армения ведет последовательную борьбу за право на самоопределение народа Арцаха. Разумеется, не случайно, что Армения готова и предприняла шаги для нормализации отношений с Азербайджаном, которые остались без ответа. Разумеется, не случайно, что крупные изменения в Армении произошли в атмосфере мира», - сказал президент.

Как сообщалось ранее, Премия «Аврора» в размере 1,1 млн. долларов будет направлена на защиту прав рохинджа в Мьянме, заявил в воскресенье в Ереване третий лауреат армянского аналога Нобелевской премии мира Aurora Prize-2018, адвокат Чжо Ла Аун.

Третью ежегодную премию «Аврора» в размере 1,1 млн. долларов получил в воскресенье адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование.

Премия присуждается Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран.

Чжо Ла Аун: я не боюсь возможных преследований

«Средства будут перераспределены на обеспечение номинальных прав рохинджа, на их репатриацию в Мьянму. Во первых – нам необходимо обеспечить их физическую безопасность, во-вторых – помочь им получить гражданство, а также образование и медицинские услуги», - отметил Чжо Ла Аун.

В качестве лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Аун получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертвовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн. долларов выбранным им организациям. Господин Аун разделит награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку: «Врачи без границ» (MSF-UK), Великобритания; Малазийское общество оказания медицинской помощи (Mercy Malaysia), Малайзия; Международная католическая комиссия по миграции (ICMC), США/Швейцария.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он новых преследований на родине в Мьянме после получения премии, адвокат отметил, что участие в мероприятиях, связанных с геноцидом, не может быть осуждаемым.

«Аврора» олицетворяет борьбу против геноцида и дискриминации. Конечно, я отвечу, зачем я приехал в Армению и принял участие в премии. Я не боюсь возможных дальнейших преследований», - сказал он.

В свою очередь соучредитель премии «Аврора» и член Отборочной комиссии Вартан Грегорян отметил, что выбор лауреата из трех кандидатов был сложным.

«Наше обсуждение длилось более двух часов, но было принято на основании консенсуса. Все кандидаты осуществляют воистину серьезную гуманитарную деятельность, но нужно было избрать одного. Чжо Ла Аун был не только свидетелем дискриминации, но и сам подвергался ей. Он мог быть адвокатом, правозащитником в любой другой стране, но выбрал путь борьбы за интересы целого этноса, которому в своей же стране не выдается гражданство и игнорированы все права и условия существования», - отметил он.

По словам Грегоряна, выбор Чжо Ла Ауна продиктован самой идеологией премии «Авроры» - предотвращать дискриминацию и новые геноциды.



О процессе признания Геноцида армян в Османской империи



«Целью нашей инициативы является не признание Геноцида армян, а предотвращение новых преступлений против этнической, расовой, религиозной или других групп. Конечно же, международная популяризация инициативы способствует также процессу признания геноцида. Все средства, которые были направлены на сами премии, на организацию мероприятий оправдывают себя, и за все три года можно сказать с уверенностью, что инициативой было совершено больше, чем государственными структурами за последние 50 лет», - сказал Грегорян.

По его мнению, на сегодняшний день Геноцид армян фактически признан всем миром, лишь с некоторыми отличиями, продиктованными политическими реалиями.

«Даже президенты США неоднократно называли геноцид армянским аналогом «Мец ехерн». Мы же, армяне, знаем, что это выражение само по себе означает слово «геноцид». Однако необходимо всего на всего обратится к администрации президента США с просьбой произнести аналог перевода», - отметил он.

О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.