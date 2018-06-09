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Известно, сколько получат игроки команды Испании в случае победы в ЧМ


В  случае победы в  ЧМ  игроки команды  Испании получат по 825 тысяч евро каждый.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет Marca. Если команда Испании не выйдет в  четвертьфинал, то футболисты  вообще  не  получат никакого вознаграждения.

Испанцы уже  прибыли в  Краснодар, где  расположена база бывших чемпионов  мира. Игроки будут жить и тренироваться на базе команды «Краснодар».

В таблице Мундиаля-2018 команда Испании находится в группе  В и будет соревноваться с командами Португалии, Марокко и  Ирана.

Мундиаль-2018 принимает Россия. Во всех 12 городах, где  пройдут игры, намечены  праздничные мероприятия. Первенство пройдет с  14 июня по 15 июля. Игры  пройдут в 12 городах  -  Волгоград, Екатеринбург, Калининград,   Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара,  Санкт-Петербург, Саранск, Сочи.  Полуфиналы  состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.

 




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