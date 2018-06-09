Известно, сколько получат игроки команды Испании в случае победы в ЧМ

В случае победы в ЧМ игроки команды Испании получат по 825 тысяч евро каждый.

Как передает Арменпресс, об этом пишет Marca. Если команда Испании не выйдет в четвертьфинал, то футболисты вообще не получат никакого вознаграждения.

Испанцы уже прибыли в Краснодар, где расположена база бывших чемпионов мира. Игроки будут жить и тренироваться на базе команды «Краснодар».

В таблице Мундиаля-2018 команда Испании находится в группе В и будет соревноваться с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Мундиаль-2018 принимает Россия. Во всех 12 городах, где пройдут игры, намечены праздничные мероприятия. Первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут в 12 городах - Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи. Полуфиналы состоятся в Санкт-Петербурге и Москве.