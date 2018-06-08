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ЕС и НАТО увеличат свое присутствие в Ираке


Североатлантический альянс и Европейский союз приняли решение увеличить свое присутствие в Ираке.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам рабочей сессии министров обороны альянса, посвященной сотрудничеству с ЕС.

"НАТО и ЕС приняли решение увеличить свое присутствие в Ираке. Миссия ЕС сосредоточится на вопросах обеспечения гражданской безопасности (подготовка кадров для полиции и спецслужб - прим. ТАСС). НАТО будет заниматься подготовкой инструкторов для армии", - сказал он.



 




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