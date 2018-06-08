По факту драки с участием сотрудников СНБ в Степанакерте обвиняются еще 3 человека

Как сообщили в прокуратуре Арцаха, по факту драки с участием сотрудников СНБ, произошедшей в Степанакерте 1-го июня, обвинение предъявлено еще 3 лицам: Альберту Аветисяну, Мгеру Мусаэляну и Давиду Арутюняну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Арцаха.

«Альберту Аветисяну выдвинуто обвинение по ст. 112 УК Арцаха (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Поскольку он лечится в стационаре, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Мгеру Мусаэляну выдвинуто обвинение по ст. 269 УК Арцах (хулиганство). Поскольку он лечится в стационаре, мерой пресечения избрана подписка о невыезде.

Давиду Арутюняну выдвинуто обвинение по ст. 112 УК Арцаха (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Мерой пресечения избран арест.

По факту драки с участием сотрудников СНБ, произошедшей в Степанакерте 1-го июня, 7-го июня следствие арестовало 4 человек: Мхитара Мусаэляна, Сергея Мусаэляна, Гургена Айрапетяна и Вардана Гарамяна, которым выдвинуто обвинение в хулиганстве.

Как сообщалось ранее, заявления об увольнении президенту Республики Арцах Бако Саакяну представили директор Службы национальной безопасности республики, генерал-лейтенант Аршавир Гарамян и его заместитель Гагик Саркисян.

Ранее в отставку ушли начальник Полиции Республики Арцах Камо Агаджанян и Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян.

1-го июня около 19:15 по адресу Баграмяна 2б в Степанакерте произошла потасовка между Давидом Арутюняном и Альбертом Аветисяном с одной стороны и Мгером Мусаеляном (сотрудник СНБ), Мхитаром Мусаеляном, Сергеем Мусаеляном, Гургеном Айрапетяном и Варданом Карамяном (сотрудник СНБ) с другой стороны.



Стороны избили друг друга, причинив телесные повреждения.



По данному факту 2-го июня в особом следственном отделе Генпрокуратуры Республики Арцах было возбуждено уголовное дело по пунктам 1-му и 2-му части 3-й статьи 269-й (Хулиганство) Уголовного кодекса Арцаха.



Есть задержанные. Ведется следствие.



"Генпрокуратура с учетом интереса общественности к произошедшему инциденту посчитала целесообразным обнародовать отрезок видеозаписи, имеющейся в распоряжении следствия и касающийся драки", - отмечается в сообщении ведомства.



Как сообщают СМИ, по некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора между сотрудником спецслужбы и гражданами. Полицейские не вмешались в драку, а после избиения задержали представителей пострадавшей стороны. В субботу родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста.

2-3 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с группой представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,был обсужден ряд вопросов, касающихся имевшего место 1 июня в столице инцидента и последовавшего после него развития событий.

4-го июня премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся ситуации в Арцахе, где в течение нескольких дней проходят акции протеста из-за инцидента с участием членов силовых структур. В ходе прямого эфира Пашинян заявил, что нет никаких сомнений в отношении поведения представителей силовых структур.

Никол Пашинян выразил мнение, что было бы правильно, если бы манифестанты теперь предоставили возможность реализовать договоренности, достигнутые в ходе недавних встреч.

“И если эти договоренности не будут реализованы, не будет сделано никаких выводов, только тогда будет иметь смысл продолжать какие-либо акции протеста... В разговоре со мной президент Арцаха подтвердил свою приверженность осуществлению этих договоренностей, и в этом случае просто необходимо дать ему эту возможность”, - сказал премьер-министр Армении.