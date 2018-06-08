Письмо принцессы Дианы со смайликом выставили на аукцион за $1,5 тыс.

Письмо принцессы Дианы, в котором она в шутку просит "прислать ей медаль" в день тридцатилетия, выставлено на аукцион RR Auctions в Бостоне. За двухстраничное дружеское послание со смайликом планируется выручить около $1,5 тыс.. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Принцесса написала от руки это послание в июле 1990 года в ответ на поздравление с 29-летием со дня рождения модельера Брюса Олдфилда и его бизнес-партнерши Аниты Ричардсон. В нем она поблагодарила их за подарок - дизайнерский свитер - и в шутку попросила достать для нее медаль, когда ей исполнится тридцать. Дружеское послание подписано именем Дианы, а также смайликом и значками, обозначающими поцелуи. Принцесса на протяжении долгого времени дружила с Олдфилдом, который создавал для нее вечерние наряды.

Вместе с письмом на аукцион выставлены семейные рождественские открытки с фотографиями принцессы с принцем Чарльзом и сыновьями - Уильямом и Гарри.