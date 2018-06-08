Правительство возместит затраты на уход за ребенком в возрасте до 2 лет в размере 50%

Правительство Армении приняло на заседании 8-го июня порядок по оказанию поддержки матерям, которые возвращаются на рабочие места в течение первых 3 лет после рождения ребенка, в частности, государство возместит затраты на уход за ребенком в возрасте до 2 лет в размере 50%. Как передает «Арменпресс», министр по труду и соцвопросам Манэ Тандилян сказала, что это поможет матерям скорее возвратиться на работу.

«В рамках этой программы в поддержку работающим матерям выделяется половина оплаты за труд нянек или платных яслей, но эта сумма не может превышать МРОТ»,- сказала министр по труду и соцвопросам Манэ Тандилян.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.