Будет пересмотрена цена на газ, поставляемый Армении из РФ

В 2019 году предполагается пересмотреть цену на газ, поставляемый Армении из РФ. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал министр энергетики Армении Артур Григорян, в ответ на вопрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«По договоренности с РФ, до конца сего года газ нам поставляется по цене 150 долларов. В вопросе пересмотра есть риски по части соотношения доллар-драм. К концу года мы оценим отчетность и примем решение»,- сказал министр энергетики Армении Артур Григорян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил продолжить изыскания и доложить.