Путин прибыл в Китай

Президент РФ Владимир Путин начал государственный визит в Китайскую народную республику, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В Китае президент будет находиться три дня. В пятницу состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которых будет подписан ряд документов.

Кроме того, президент РФ побеседует с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, а также премьером государственного Совета КНР Ли Кэцяном.

После официальной программы Путин и Си Цзиньпин на поезде поедут в город Тяньцзин на юниорский хоккейный матч.

Субботу и воскресенье Путин проведет в городе Циндао, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "На полях" саммита у президента РФ запланирован также ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, приехавшими на саммит.