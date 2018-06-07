Президент Армении принял делегацию Армянской ассамблеи Америки

Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию Армянской ассамблеи Америки. В составе делегации были сопредседатели Ван Григорян и Энтони Барсамян, исполнительный директор Брайан Ардуни и региональный директор Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече Армен Саркисян придал большое значение деятельности армянских организаций, занимающихся вопросами общеармянского значения в Соединенных Штатах.

Собеседники обменялись идеями по вопросам общеармянской повестки дня, возможностей поиска новых путей решения вопросов и повышения эффективности и целенаправленности деятельности.

Делегация с гордостью отметила мирный характер коренных изменений, которые произошли в Армении, и важную и балансирующую роль президента в этом процессе.