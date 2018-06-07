Лавров ответил на вопрос о звучащем в российских СМИ мнении о прозападной ориентации Армении

В отношениях с Арменией Россия исходит из позиций, которые официально представлены властями Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

В своем вопросе журналист отметил, что в последнее время выделяются высказывания разных экспертов на федеральных российских каналах, которые в обвинительном тоне говорят о процессах, происходящих в Армении, утверждают, что официальные власти Армении имеют прозападную ориентацию, направляются антироссийскими силами. В этой связи журналист поинтересовался, разделяются ли подобные мнения властями России.

В ответ на вопрос, глава МИД РФ заявил: “Экспертов, конечно, важно слушать, понимать, какие мысли возникают у них от анализа внешнеполитических или внутриполитических событий, будь то в России или иной стране. Мы как представители российского ведомства, занимающегося внешней политикой, в отношениях с нашими союзниками и стратегическими партнерами исходим, несмотря на тот анализ, которым нас окружают эксперты, в данном случае из тех позиций, которые были официально изложены премьер-министром Армении Н.Пашиняном после его официального вступления в эту должность и из тех позиций, которые сейчас Зограб Грачевич официально подтвердил в своём качестве министра иностранных дел Армении.

Смею Вас заверить, что разговор, который у нас сегодня был этажом ниже, исходил именно из такого отношения друг к другу – отношения союзников и стратегических партнеров”.