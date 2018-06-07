Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июнь

Президент назначил Ара Айвазяна на пост посла Армении в Панаме


Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Мексике Ара Айвазяна по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом страны в Панаме (резиденция в Мехико). Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Соответствующий указ президент подписал 7-го июня.


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