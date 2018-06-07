Бизнес-среда в Армении отныне свободна: Арарат Мирзоян Save

В Ереване 7 июня открылся британо-армянский бизнес форум, организованный посольством Британии в Армении при сотрудничестве с Армяно-британской торговой палатой.

Как передает «Арменпресс», в форуме принимают участие представители 10 британских компаний, которые прибыли в Армению вместе с комиссаром премьер-министра Великобритании по вопросам торговли и инвестиций в Армении и Грузии Марком Притчардом. Представители британских компаний обсудят возможности двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и торговли с более чем ста представителями армянских компаний. На форуме выступил первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян. По его словам, традиционно принималось как факт, что представители бизнеса из других стран не интересуются Арменией, и этому мешал ряд обстоятельств.

Это, по его словам, различные коррупционные схемы и личные бизнес интересы бывшей власти. Мирзоян заверил, что этот вопрос, а также вопрос независимости судов были решены за один день. «У нас – армянских властей, нет собственных бизнес интересов, и исполнительная власть никоим образом не пытается влиять на решения судов. Это те вопросы, которые важны для бизнеса и которые открывают двери перед международным и крупным бизнесом», - отметил Арарат Мирзоян.

сказал он.