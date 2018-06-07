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Некоторые отрасли культуры должны быть далеки от коммерции: интервью министра Макунц об опере, кадровых изменениях и других вопросах


Министр культуры Армении Лилит Макунц имеет программы по активизации жизни в областях, по поддержке молодежи. В беседе с «Арменпресс» она рассказала о текущих и перспективных программах Министерства культуры Армении, о том, что планирует сделать он лично для дальнейшего развития вверенной ей области.

Перемены в отрасли

Есть множество идей, которые можно превратить в проекты. В первую очередь, они связаны с развитием культурной жизни в областях Армении. Здесь надо изменить среду. Есть также проблема с тем, что многих деятелей культуры до сих пор игнорировали, не обращали на них внимания.

Законы о кино и театре

Попробуем сделать все, чтобы такие законы были приняты как можно раньше. Необходимость качественного пересмотра имеется во всех отраслях. Надо понять – отсутствие ли финансовых средств препятствует притоку людей в очаги культуры.

Кадровые изменения

В какой-то степени в Министерстве культуры они уже начались. Подход – четкий, кадровые изменения неизбежны, однако я не сторонник поспешности, когда возможны ошибочные решения.

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Роза Григорян

Фото – Татев Дурян


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