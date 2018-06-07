Глава Пентагона заявил, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией

НАТО никогда не откажется от диалога с Россией и от возможности наладить отношения с Москвой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С таким утверждением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис перед журналистами в среду по пути в Брюссель, куда он вылетел для участия во встрече министров обороны альянса.

"НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. НАТО никогда не отвернется от попыток добиться налаживания отношений с Россией", - отметил он.

"Вместе с тем, когда мы видим, что происходит с выборами в Америке и некоторыми европейскими выборами, когда мы видим другие случаи изменения Россией границ в Европе путем применения силы, тогда НАТО приходится отвечать", - добавил Мэттис.

AP Photo/Alex Brandon



