Арсен Арутюнян освобожден с должности председателя Государственного комитета водного хозяйства

Арсен Арутюнян по собственному заявению освобожден с должности председателя Государственного комитета водного хозяйства министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующие решения размещены на сайте правительства.